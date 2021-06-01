رئيس الجمهورية برهم صالح: العراق يدعم إقامة علاقات متوازنة لتخفيف التوترات الإقليمية والدولية

2021/06/01 | 15:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح، أوراق اعتماد سفراء كل من، الجمهورية التركية علي رضا كوناي، والفيليبين جنيرسو كالونك، وجمهورية روسيا الاتحادية إيلبروس كونتراشيف، والصومال ليبان شيخ محمود، وأوزبكستان بهرامجان اعلايوف، وأثيوبيا حسن تاجو ليجاس.

وأكّد الرئيس برهم صالح، خلال استقباله السفراء كلاً على حدة، في قصر السلام ببغداد، أن العراق ينطلق من مبدأ أساسي يقوم على ضرورة التكاتف الدولي في مواجهة التحديات العالمية المختلفة، ويدعم التنسيق الدولي والإقليمي لتخفيف حدة التوترات والأزمات، وتعزيز علاقاته مع المجتمع الدولي على أسس التعاون والتنسيق وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب والبلدان.

وأضاف صالح، أن تحديات مواجهة الإرهاب والتطرف، والأزمات الصحية والتغير المناخي وحماية البيئة، تمثل تحديات مشتركة ينبغي التعاون والتنسيق في شأنها، لافتاً إلى أن العراق يتطلع نحو البناء والإعمار، عبر تعزيز فرص الاستثمار في مختلف المجالات وتبادل الخبرات العلمية والثقافية.

هذا، وعبّر رئيس الجمهورية عن أمنياته للسفراء الجدد بالنجاح في أداء مهامهم الجديدة، وبما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وبلدانهم.

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