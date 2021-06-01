موقف الإصابات بالفطر الأسود في العراق.. تزايد في الحالات - عاجل

2021/06/01 | 15:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

كشف مدير عام صحة ذي قار صدام الطويل، الثلاثاء، عن موقف إصابات الفطر الأسود في العراق.

وقال الطويل في حديث خص به (بغداد اليوم) إن "المحافظة سجلت حالة وفاة واحدة لمواطن مصاب بالفطر الأسود، فضلا عن خمسة اصابات فقط".

وبيّن ان "تلك الحالات بعضها مستقر، واخرى لديها مضاعفات.



واخرى وصلت بحالة متدهورة".

وبشأن علاقة الفطر الأسود بكورونا قال الطويل إن "الفطر الاسود لا علاقة له بكورونا لكنه يهاجم كبار السن الذين لديهم عجز كلوي او كبار السن وهو عداوني وانتهازي ويستغل ضعف مناعة الجسم وما مسجل من حالات لايدعو للقلق".

ولفت إلى أن "علاج الفطر الأسود يمكن بطريقتين: الاولى العلاج الباطني، والاخرى العلاج الجراحي".

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