مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي

2021/06/01 | 15:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت رئاسة الوزراء ، في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء، ان مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

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