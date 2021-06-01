البرلمان يؤجل جلسته إلى الخميس المقبل

2021/06/01 | 15:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت رئاسة مجلس النواب العراقية، اليوم الثلاثاء، تأجيل الجلسة التي كان مقررا عقدها لهذا اليوم، الى الخميس المقبل، لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.

وكان مصدر من داخل مجلس النواب، اعلن عن تأجيل انعقاد الجلسة المقرر عقدها لهذا اليوم، نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "عدد النواب الذين يتواجدون حالياً في مجلس النواب لا يتجاوز الـ(70) نائباً".

ويتضمن جدول الاعمال، عدة قوانين منها، التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين العراق والسعودية، والتصويت على قانون حماية الموظف الحقوقي، والتصويت على قانون الاندية.

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