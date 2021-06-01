بالصور.. استذكار 46 عاما لتأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني في شنكال

2021/06/01 | 15:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر المئات من اعضاء ومؤيدي الاتحاد الوطني الكوردستاني ذكرى مرور 46 عاما على تاسيس الاتحاد الوطني في قضاء شنكال.

PUKmedia ليث حسين/ شنكال

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