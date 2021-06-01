لاهور شيخ جنكي يهنئ الاعضاء المؤسسين للاتحاد الوطني الكوردستاني

2021/06/01 | 15:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الثلاثا، اتصالين هاتفين مع كل من عمر شيخ موس والدكتور فؤاد معصوم، الاعضاء المؤسسين للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقدم الرئيس المشترك خلال الاتصالين الهاتفيين التهاني بمناسبة ذكرى تاسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، مجددا لهم العهد بأن نكون على ذات الدرب الذي مضوا عليه مع الرفاق المؤسسين الآخرين قبل 46 سنة، و أن نمضى قدما من أجل تصحيح اخطاء الاعوام الماضية التى اثرت سلبا على الاتحاد الوطني الكوردستاني، و بأن نضع الاتحاد الوطني الكوردستاني على دربه الاصيل عن طريق استرجاع ثقة الناس والذى يتمثل بخدمة مجاميع شعب كوردستان والنضال من أجل انجاح مرحلة التحرر الوطني والمضي قدما لتحقيق حق تقرير المصير.

PUKmedia

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