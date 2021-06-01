’المترجم النادر’.. وزير الثقافة ينعى عدنان علي

2021/06/01 | 15:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نعى وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، الثلاثاء، المترجم عدنان علي، الذي توفي يوم أمس في روما عن عمر ناهز 64 عاماً.

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وقال الوزير في بيان صادر عن الوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (1 حزيران 2021)، "أُقدم التعازي إلى الأوساط الأدبية والثقافية برحيل المترجم القدير عدنان علي، لقد كان الراحل من المترجمين النادرين من اللغة الإيطالية إلى اللغة العربية، رفد خلالها المكتبة العربية بسلسة متنوعة من الأعمال على مدى أربعة عقود بين الترجمة والتدريس فكان خير سفير للثقافة العراقية والعربية، الرحمة والمغفرة والرضوان للفقيد، ولأهله وذويه ومتابعيه الصبر الجميل".

يذكر أنَّ الراحل من مواليد 1957 وأنهى دراسته الجامعية في بغداد.

من أعماله المترجمة: "الحياة اليومية في نهاية العالم القديم" لجورج رافينياني (2017)، ورواية "إن عانقتك فلا تخف" لفولفيو إرفاس (2016)، و"سوسيولوجيا الجسد" لباولا بورنيا (2014)، و"الواقعية الجديدة والنقد السينمائي" لغويدو أريستاركو ( 2011)، و"تاريخ الهجرات الدولية" لِباولا كورتي (2011).



كما له ترجمة مشتركة لكتاب "الإسلام الإيطالي..



رحلة في وقائع الديانة الثانية" لستيفانو أليافي (2010) و ترجم كذلك كتباً للأطفال والناشئة مثل "الأَسدُ آكِلُ الرُّسومِ" لبنيامينو سِيدوتي، و"رِحْلةٌ إلى المَجْهول" لكريستيانا فالنتيني وفيليب جوردانو، و"رَجُلُ المَاءِ والنّافُورَة" لأوغو روزاتي وغابرييل باكيكو (2016) وهي جميعها منشورة ضمن مشروع (كلمة) في أبوظبي.

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