تفاصيل ومخرجات زيارة الوفد الكردي الى بغداد

2021/06/01 | 15:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف سمير هورامي، المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس الوزراء في اقليم كردستان قوباد بارزاني، الثلاثاء، عن تفاصيل اجتماع الوفد الكردي مع الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال هورامي في تصريح صحفي إن “وفداً رفيع المستوى برئاسة قوباد بارزاني، وصل الى بغداد قبل يومين لإجراء الاجتماعات مع الجانب العراقي والحكومة العراقية بشكل عام”.

وبين ان “حكومة الاقليم والحكومة المحلية اكدتا في اجتماع الوفد مع وزارة المالية يوم امس، استعدادهما للتعاون بينهم في تنفيذ مواد وبنود قانون الموازنة فيما يخص اقليم كردستان”.

واضاف، أن “الاجتماع مع وزارة المالية امس، تم التأكيد فيه على رفع ثلاثة تقارير من وزارة النفط والثروات الطبيعية وشركة سومو والديون المترتب على الاقليم والالتزامات تجاه مصرف الـTBI“.

واشار الى، ان “الوفد اجتمع اليوم مع ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية واقليم كردستان ووقع مذكرة عمل مشترك معا لتدقيق الارقام والحسابات بالنسبة للواردات والنفقات لإقليم كردستان ليرفع بعدها تقرير لوزارة المالية بهذا الشأن لتسهيل تنفيذ مواد الموازنة”.

وأكد هورامي أن “زيارة الوفد تأتي لوضع آلية تنفيذ قانون الموازنة”، لافتاً إلى ان “الوفد لا يزال في بغداد ولدينا اجتماعات اخرى”.

وفيما يخص رواتب الاقليم، بيّن هورامي، أن “تأمين رواتب الموظفين في اقليم كردستان، صعب في ظل وجود الطعون في الموازنة، وهذا شأن الحكومة الاتحادية، وننتظر رد الطعن”.

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