2021/06/01 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط تعلن إحصائية إيرادات شهر أيار الماضي

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