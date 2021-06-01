الكاظمي: تعاملنا بحكمة مع أحداث الأسبوع الماضي

2021/06/01 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، إن حكومته تعاملت بحكمة مع أحداث الأسبوع الماضي.

وذكر الكاظمي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء وتابعتها (بغداد اليوم): "مرت سنة صعبة على عمر الحكومة تخللتها العديد من التحديات، استطعنا عبور بعضها ونعمل جاهدين على تجاوز التحديات الاخرى".

وقال الكاظمي إن "الاسبوع الماضي شهد احداثا تم التعامل معها بحكمة، كان هناك من حاول ان يجرنا الى المجهول لكننا انطلقنا من مبدأ الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد، والحرص على جميع ابناء شعبنا.



ثبتنا منطق الدولة واليات انفاذ القانون وفق الاسس الدستورية".

ودعا الوزارات الى "متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تقوم باصدارها ومراقبة من يعرقل تلك القرارات والنزول للدوائر لمتابعة عملها"، مؤكدا وجوب "العمل بكل جدية لتذليل العقبات امام المشاريع والبحث الدائم عن الحلول ليتم التاسيس الى وضع صحيح للبلد".

واشار الكاظمي، إلى أن "هذه الحكومة امتلكت الارادة في اتخاذ القرارات وامتلكت الجرأة والارادة في الاصلاح ومكافحة الفساد، على الرغم من قلة الدعم السياسي لها وايضا قلة الادوات الفاعلة في الوزارات التي يجب ان يكون هناك عمل لتطويرها".

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