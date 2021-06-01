التوقيع على آلية التنسيق المشترك بين رقابتي المالية باقليم كوردستان وبغداد

2021/06/01 | 15:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد اجتماع مشترك اليوم الثلاثاء 1/6/2021 في بغداد بين ديواني الرقابة المالية في بغداد واقليم كوردستان، وذلك في اطار لقاءات واجتماعات الوفد البارز لحكومة اقليم كوردستان باشراف نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني.

جرى خلال الاجتماع بحضور آوات شيخ جناب والدكتور اوميد صباح والدكتور آمانج رحيم وخالد جاوشلي رئيس ديوان الرقابة المالية في اقليم كوردستان وفارس عيسى وسمير هورامي، جرى التوقيع رسميا على اجراءات وآلية التنسيق المشترك، بهدف التنسيق بين ديواني الرقابة المالية في بغداد واقليم كوردستان.

واكد الجانبان خلال الاجتماع على العمل المشترك واعداد التحضيرات الكاملة لتوجيه تقرير الى وزارتي المالية في الحكومتين الاتحادية واقليم كوردستان، بهدف تسهيل تنفيذ قانون موازنة العام 2021 الاتحادية من اجل صرف الحقوق والمستحقات المالية لاقليم كوردستان.

واعرب وفد اقليم كوردستان بتكليف من رئيس الوفد المفاوض قوباد طالباني عن استعداده بالقيام بكافة التسهيلات حتى تقوم الرقابة المالية الاتحادية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في اقليم كوردستان بتنفيذ مهامها في اطار الالية التي تم الاتفاق بشانها، ووفق القانون ايلاء الاولوية لتنفيذ الاركان القانونية في الموازنة العامة التي تم تكليف ديواني الرقابة بها في اطار المادة 11 من القانون الخاص باقليم كوردستان.

PUKmedia

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