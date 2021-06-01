رئيس الجمهورية وقوباد طالباني يبحثان تنفيذ قانون الموازنة

2021/06/01 | 15:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء 1 حزيران 2021 في قصر السلام ببغداد، وفد إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني.

وتناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون البناء بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في المجالات كافة من أجل ترسيخ أمن واستقرار البلد، وحسم المسائل المالية وفقاً للدستور، وتنفيذ الالتزامات الواردة في قانون الموازنة العامة، وتأمين حقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم وضمان أوضاع معيشية كريمة.

وقال السيد الرئيس، إن الحلول تأتي عبر التفاهم والحوار الجدي والرغبة المشتركة لتحقيق مصالح المواطنين، لافتاً إلى أهمية حسم المسائل العالقة بما فيها قضية الموازنة وفقا للدستور وبما يحفظ حقوق الشعب العراقي، ومن ضمنها حقوق المواطنين من الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان.

كما جرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتنسيق الجهود للتصدي لفلول داعش الإرهابي، وقطع الطريق أمام خلاياه في استهداف بعض البلدات والقرى.

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