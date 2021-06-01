بارزاني يلتقي وفد التيار الصدري في اربيل لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في العراق

2021/06/01 | 15:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في أربيل، اليوم الثلاثاء، وفداً من التيار الصدري برئاسة نصار الربيعي رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري.وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم أنه “في لقاء حضره عدد من أعضاء … Readmore

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