عالية نصيف تدعو وزير الكهرباء الى فتح تحقيق حول صفقة فاسدة بقيمة 32 مليون دولار في وزارته

2021/06/01 | 15:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت النائبة عالية نصيف وزير الكهرباء الى فتح تحقيق حول صفقة فاسدة في الوزارة بقيمة 32 مليون دولار من خلال عقد مشروع محطة كهرباء صلاح الدين الحرارية المبرم مع شركة (cmec) الصينية، مبينة أن الصفقة تمت بإشراف الفاسد المشهور (و.خ) … Readmore

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