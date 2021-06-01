من بينها الإصلاح الإقتصادي.. الكاظمي يبحث مع وفد البنك الدولي هذه الملفات

2021/06/01 | 15:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، تصميم العراق على المضي في طريق الإصلاح الاقتصادي بالاعناد على الحلول الناجعة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان له اليوم (1 حزيران 2021) ان "الكاظمي استقبل نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد فريد بلحاج والوفد المرافق له"، لافتا الى أنه " جرى خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز التعاون بين العراق والبنك الدولي في مختلف البرامج والمجالات، وفي ما يتعلق بآليات مكافحة الفساد وإعادة بناء هيكلية الخدمة العامة بما يرفع من الكفاءة، ويؤسس للتنمية المستدامة والاستثمار الأمثل للثروة البشرية، كما تمت مناقشة بعض مشاريع البنك الدولي المتلكئة في العراق والاتفاق على السبل الكفيلة لاعادة تفعيلها".

وأكد الكاظمي حسب البيان "تصميم العراق، بالرغم من كل التحديات، على المضي في طريق الإصلاح الاقتصادي، وفق رؤى طويلة الأمد تعتمد على حلول ناجعة، مبينا أن"الحكومة تضع نصب أعينها مصالح العراق أولا واحتياجات الشعب العراقي، بالإضافة الى الاستفادة من المشورة التي تقدمها المؤسسات المالية الرصينة مثل البنك الدولي".

من جانبه أشاد "بلحاج بالعلاقات التاريخية والستراتيجية للبنك مع العراق، وأشار الى رصانة الورقة الإصلاحية البيضاء التي قدمتها الحكومة، والتي تنطوي على رؤية متماسكة للتنمية الاقتصادية الطموح بما يعزز من أهداف الحكم الرشيد".

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