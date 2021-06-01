مجلس النواب يخفق في انعقاد جلسته ويؤجلها الى الخميس

2021/06/01 | 15:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اخفق مجلس النواب، الثلاثاء، بعقد جلسته، مقررا عقدها يوم الخميس المقبل.

وذكر المكتب الاعلامي في بيان مقتضب تلقى NRT عربية، نسخة منه، (1 حزيران 2021)، ان "مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته الى يوم الخميس المقبل".

واضاف مصدر لـNRT عربية ان "سبب تأجيل انعقاد الجلسة لهذا اليوم هو عدم اكتمال النصاب القانون من قبل النواب."

N.A

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