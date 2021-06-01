الكاظمي: هذه الحكومة امتلكت الجرأة والارادة في الاصلاح ومكافحة الفساد

2021/06/01 | 15:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابرز ما تحدث به رئيس مجلس الوزراء

مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء:

مرت سنة صعبة على عمر الحكومة تخللتها

العديد من التحديات، استطعنا عبور

بعضها ونعمل جاهدين على تجاوز التحديات

الاخرى.

شهد الاس

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