2021/06/01 | 15:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط: (5) مليارات و(882) مليونا و(356 ) ألف

دولار إيرادات شهر أيار الماضي

النفط: كمية الصادرات من النفط الخام

بلغت (89) مليونا (881) ألفا و( 268 ) برميلاً

النفط: معدل سعر البرميل الواحد بلغ (

65.45

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالارقام.. ايرادات العراق من تصدير النفط لشهر ايار 2021) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالارقام.. ايرادات العراق من تصدير النفط لشهر ايار 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).