الكاظمي لنائب رئيس البنك الدولي: العراق يمضي في طريق الإصلاح الإقتصادي

2021/06/01 | 15:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

اليوم الثلاثاء، تصميم العراق على

المضي في طريق الإصلاح الإقتصادي، وفق

رؤى طويلة الأمد تعتمد على حلول ناجعة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء، وتلقته

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