2021/06/01 | 15:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، تقريرها الشهري والذي يتضمن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر آيار الماضي.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تعلن تقريرها الشهري بحجم الصادرات والإيرادات خلال ايار الماضي المركز الخبري الوطني.

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