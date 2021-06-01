المسائل المالية بين بغداد أربيل على طاولة لقاء رئيس الجمهورية والوفد الكردي

2021/06/01 | 15:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، خلال استقباله وفد إقليم كردستان المتواجد في بغداد.

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وذكر إعلام رئاسة الجمهورية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 حزيران 2021)، إنه "استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء 1 حزيران 2021 في قصر السلام ببغداد، وفد إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني"

وأضاف، "وتناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون البناء بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في المجالات كافة من أجل ترسيخ أمن واستقرار البلد، وحسم المسائل المالية وفقاً للدستور، وتنفيذ الالتزامات الواردة في قانون الموازنة العامة، وتأمين حقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم وضمان أوضاع معيشية كريمة".

وقال الرئيس وفق البيان، إن "الحلول تأتي عبر التفاهم والحوار الجدي والرغبة المشتركة لتحقيق مصالح المواطنين، لافتاً إلى أهمية حسم المسائل العالقة بما فيها قضية الموازنة وفقا للدستور وبما يحفظ حقوق الشعب العراقي، ومن ضمنها حقوق المواطنين من الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان".

وتابع البيان، "كما جرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتنسيق الجهود للتصدي لفلول داعش الإرهابي، وقطع الطريق أمام خلاياه في استهداف بعض البلدات والقرى".

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