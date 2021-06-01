2021/06/01 | 15:56 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 1 يونيو 2021 | 03:39 مساءً

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برهم صالح يؤكد للوفد الكردي أهمية حسم المسائل العالقة بما فيها قضية الموازنة

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، على أهمية حسم المسائل العالقة بما فيها قضية الموازنة.



وذكرت رئاسة الجمهورية ان"صالح استقبل وفد إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، وتناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون البناء بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في المجالات كافة من أجل ترسيخ أمن واستقرار البلد، وحسم المسائل المالية وفقاً للدستور، وتنفيذ الالتزامات الواردة في قانون الموازنة العامة، وتأمين حقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم وضمان أوضاع معيشية كريمة".



وقال صالح بحسب البيان، ان"الحلول تأتي عبر التفاهم والحوار الجدي والرغبة المشتركة لتحقيق مصالح المواطنين"، لافتاً إلى أهمية حسم المسائل العالقة بما فيها قضية الموازنة وفقا للدستور وبما يحفظ حقوق الشعب العراقي، ومن ضمنها حقوق المواطنين من الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان.



كما جرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتنسيق الجهود للتصدي لفلول داعش الإرهابي، وقطع الطريق أمام خلاياه في استهداف بعض البلدات والقرى.

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