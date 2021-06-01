عاجل | رئيس الجمهورية لوفد إقليم كردستان: الحلول تأتي عبر التفاهم والحوار الجدي



عاجل | رئيس الجمهورية لوفد إقليم كردستان: الحلول تأتي عبر التفاهم والحوار الجدي
2021/06/01 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل | رئيس الجمهورية لوفد إقليم كردستان: الحلول تأتي عبر التفاهم والحوار الجدي

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