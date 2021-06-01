2021/06/01 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | ابرز ما تحدث به رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء:

– رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء: مرت سنة صعبة على عمر الحكومة تخللتها العديد من التحديات.

– الكاظمي: شهد الأسبوع الماضي أحداثا تم التعامل معها بحكمة.

– الكاظمي: كان هناك من حاول أن يجرنا إلى المجهول.

– الكاظمي: يجب العمل بكل جدية لتذليل العقبات أمام المشاريع.

– الكاظمي: هذه الحكومة امتلكت الإرادة والجرأة في اتخاذ القرارات والإصلاح ومكافحة الفساد.

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