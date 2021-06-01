2021/06/01 | 15:58 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 1 يونيو 2021 | 03:56 مساءً

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القبض على مسؤول إدخال العجلات المفخخة وناقل عوائل داعش الى سوريا

بعملية نوعية استباقية استندت الى معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية اكدت عودة احد الارهابيين الخطرين من إحدى دول الجوار كان مسؤولا عن ادخال العجلات المفخخة الى الانبار وبغداد وكان يقوم بنقل عوائل الدواعش الى سوريا بالتعاون مع شقيقه.



كما شغل منصب مسؤول الحسبه قبل التحرير.



وعلى اثر تلك المعلومات تم تشكيل فريق عمل من شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واستخبارات لواء المشاة ٣٩ واستخبارات الفوج الثالث منه لمراقبة تحركات الارهابي ودخوله الى المحافظة وتقفي اثره وتحديد مكانه بدقه ومداهمة مكان تواجده في منطقة سوق الرمادي بعد نصب كمين محكم له والقبض عليه وهو من اهم المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.

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