المذاق الذي أصبح رخيصاً - شوقية عروق منصور

2021/06/01 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شوقية_عروق_منصور في كتاب – البذور والجذور والتمر – للمفكر المتخصص في تاريخ اليهود عبد الوهاب المسيري، قال : سيدة امريكية اخبرته عندما زارته في منزله ان لحم الدجاج يعد من اقل انواع اللحوم جودة ولذلك هو ارخص اللحوم، واضاف المسيري : لقد اصبح مذاق الدجاج رخيصاً في فمي انا الذي كنت اجده لذيذا للغاية .



ونظرية (المذاق الذي اصبح رخيصاً) قد نصنع منه عالماً من الافكار والطموحات التي سقطت وتهاوت بعد ان كانت زاخرة با ......





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