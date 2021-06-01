التجديد اللغوي الشكلي للأزهر في حقوق المرأة - أحلام أكرم

2021/06/01 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحلام_أكرم تصريحات " الدكتور أحمد الطيب " شيخ الأزهر والتجديد اللغوي الشكلي في تجديد الخطاب الديني بما يخص المرأة ؟؟؟؟؟ليس هناك من شك بأن مصر محكومة بسلطتين, سياسية, ودينية تتنافسان على حكم الشعب وكلاهما تتعرض للقبول وللرفض.



تبعا لمدى الإنقسام الشعبي الطبقي فما يُقارب 20% تريد الإنعتاق من السلطة الدينية ومن التطرف والمغالاة ..



وشريحة مُتديّنة ترأسها المؤسسة الدينية وتُمثل الغالبية..



على رأس ......





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