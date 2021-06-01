2021/06/01 | 16:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آيار الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (89) مليونا (881) الفا و( 268 ) برميلاً ، بايرادات بلغت (5) مليار و(882) مليون و (356 ) الف دولار .

واشارت الاحصائية الى ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (86) مليون و(820) الف و (355) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليونا و( 060) الفا و( 913 ) برميلا”.

وتابعت ان “معدل الكميات اليومية بلغت (2) مليون و(899) الف برميل في اليوم، وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 65.459 ) دولارا “.

يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تعلن الاحصائية الاولية لصادرات وإيرادات النفط الخام خلال أيار الماضي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تعلن الاحصائية الاولية لصادرات وإيرادات النفط الخام خلال أيار الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).