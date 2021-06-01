رئيس الجمهورية يؤكد أهمية حسم المسائل العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل

2021/06/01 | 16:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد رئيس الجمهورية برهم صالح، تأكيده على أهمية حسم المسائل العالقة بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان بما فيها قضية الموازنة، وفقا للدستور وبما يحفظ حقوق الشعب العراقي.

وذكر بيان عن مكتب صالح أن الاخير “استقبل في قصر السلام ببغداد، وفد إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني”.

وأوضح ان “اللقاء تناول أهمية تعزيز التعاون البناء بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في المجالات كافة من أجل ترسيخ أمن واستقرار البلد، وحسم المسائل المالية وفقاً للدستور، وتنفيذ الالتزامات الواردة في قانون الموازنة العامة، وتأمين حقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم وضمان أوضاع معيشية كريمة”.

وقال الرئيس، إن “الحلول تأتي عبر التفاهم والحوار الجدي والرغبة المشتركة لتحقيق مصالح المواطنين”، لافتاً إلى “أهمية حسم المسائل العالقة بما فيها قضية الموازنة وفقا للدستور وبما يحفظ حقوق الشعب العراقي، ومن ضمنها حقوق المواطنين من الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان”.

واتم البيان، “كما جرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتنسيق الجهود للتصدي لفلول داعش الإرهابي، وقطع الطريق أمام خلاياه في استهداف بعض البلدات والقرى”.

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