رئيس الوزراء يؤكد مضي العراق في طريق الإصلاح الاقتصادي

2021/06/01 | 16:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج والوفد المرافق له.وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه جرى …

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