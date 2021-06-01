فرنسا.. مشروع القانون مكافحة الإرهاب أمام الجمعية الوطنية 

2021/06/01 | 16:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنظر الجمعية الوطنية الفرنسية اعتبارا من، الثلاثاء، في مشروع قانون جديد حول الاستخبارات ومكافحة الإرهاب يعول على إجراءات إضافية لمواجهة التهديد الذي يشكله الخارجون من السجن المحكومون بتهم إرهاب أو الذين سلكوا طريق التشدد، على خلفية مزايدات من اليمين.

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