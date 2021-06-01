2021/06/01 | 16:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، العثور على صواريخ كاتيوشا ضمن قاطع عمليات سامراء في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "نفّذت قوة مشتركة من اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة واللواء السابع عشر عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري عملية تفتيش الضفة الشرقية لنهر دجلة ضمن قاطع عمليات سامراء".

وبينت، أن "العمليات أسفرت عن العثور على صاروخي كاتيوشا من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة"، مشيرة إلى أنه تم رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحادية تضبط صاروخي كاتيوشا من مخلفات داعش في سامراء (صور)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحادية تضبط صاروخي كاتيوشا من مخلفات داعش في سامراء (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).