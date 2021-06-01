برتبة واحدة.. الكاظمي يوافق على ترقية مراتب هذه الفئة (وثيقة)

2021/06/01 | 16:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، الفريق الركن محمد البياتي، اليوم الثلاثاء، عن حصول موافقة على ترقية "المراتب الجرحى".

وقال البياتي، بحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، إنه "تم حصول موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، على ترقية المراتب الجرحى إلى رتبة واحدة أعلى؛ إكراماً لتضحياتهم وتفانيهم في اداء الواجبات الموكلة إليهم".

في ما يلي نص الوثيقة:

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