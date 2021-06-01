5.9 مليار دولار إيرادات العراق خلال أيار الماضي

2021/06/01 | 16:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت وزارة النفط مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آيار الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (89) مليونا (881) الفا و( 268 ) برميلاً ، بايرادات بلغت (5) مليار و(882) مليون و (356 ) الف دولار .

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (86) مليون و(820) الف و (355) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليونا و( 060) الفا و( 913 ) برميلا .

وان معدل الكميات اليومية بلغت (2) مليون و(899) الف برميل في اليوم،

وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 65.459 ) دولارا .

يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري .

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