بالصور.. العثور على صواريخ كاتيوشا في سامراء

2021/06/01 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني ، اليوم الثلاثاء، ان الشرطة الاتحادية نفذت تنفذ عملية تفتيش، عثرت خلالها تعثر على صواريخ كاتيوشا ضمن قاطع عمليات سامراء .

وقال بيان للخلية، ان "قوة مشتركة من اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة واللواء السابع عشر عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري ، نفذت عملية تفتيش الضفة الشرقية لنهر دجلة ضمن قاطع عمليات سامراء أسفرت عن العثور على صاروخي كاتيوشا من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة، تم رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي".

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