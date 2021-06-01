الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في البلاد

2021/06/01 | 16:26 - المصدر: وكالة ناس

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بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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