2021/06/01 | 16:29 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 1 يونيو 2021 | 04:27 مساءً | عدد القراءات : 5

العراق يسجل 30 وفاة و4170 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، تسجيل 30 حالة وفاة و4170 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وسجلت الوزارة ايضاً، 4343 حالة تماثل للشفاء التام.

وبلغ مجموع الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، 604611 شخصاً.

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