2021/06/01 | 16:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص نتائج انتهاء عملية نفط خانة بديالى المركز الخبري الوطني.

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