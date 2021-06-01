الصحة تسجل 4170 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/06/01 | 16:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4170 اصابة بـ وباء كورونا و 4343 حالة شفاء اضافة الى وفاة 30 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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