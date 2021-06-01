بالوثيقة.. الكاظمي يوافق على ترقية فئة من المراتب

2021/06/01 | 16:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها عن حصول موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، على ترقية المراتب الجرحى إلى رتبة واحدة أعلى، إكراماً لتضحياتهم وتفانيهم في اداء الواجبات الموكلة إليهم.

وفي ما يلي نص الوثيقة:

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