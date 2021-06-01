عبادات أبوية

2021/06/01 | 16:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملفت جداً كيف يتحكم النظام الأبوي البطريركي، لا يزال، في تعاملاتنا في مختلف مناحي حياتنا من أكثرها عمومية، من حيث علاقتنا بحكامنا ومسؤولينا، إلى أكثرها خصوصية من حيث علاقاتنا الأسرية بالكبار في أُسرنا.

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