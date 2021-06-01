بغداد: ترحيل مجموعة من الاجانب المخالفين لشروط الاقامة

2021/06/01 | 16:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية الإقامة في بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تسفير مجموعة من الأجانب المخالفين لشروط قانون الاقامة. وذكرت المديرية في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”،، ان “ملاكات مديرية شؤون الإقامة/ بغداد قامت […]

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