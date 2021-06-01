ديالى تفقد نصف انتاجها من الاسماك

2021/06/01 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، اليوم الاثنين، عن فقدان المحافظة نصف انتاجها من الاسماك بسبب ازمة الجفاف.

وقال رئيس الاتحاد المحلي في ديالى رعد التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ازمة الجفاف الحاد في ديالى ضربت 16 منطقة مما خلقت مشاكل معقدة وبدات تهدد مصادر رزق الالاف من العاملين في المهن منها تربية الاسماك"، مبينا ان "ديالى فقدت نصف انتاجها من الاسماك حتى الان".

واضاف التميمي، ان "انحسار المياه في الانهر والجداول ادى الى عدم القدرة على تربيتها في الاقفاص العائمة بالإضافة الى جفاف البحيرات الصغيرة المخصصة للإنتاج"، مشيرا الى ان "ما يحدث كارثة اخرى دفعت الى انخفاض كبير في معدلات الانتاج خاصة بالأشهر الاخيرة".

وقال مدير المستشفى البيطري في ديالى محمود الشمري ان "الجفاف سيوثر بشكل كبير على معدلات انتاج الاسماك في المحافظة كون وجود المياه اهم عوامل الانتاج خاصة في الانهر والجداول".

واضاف الشمري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "من خلال المتابعة اليومية لمناطق انتاج الاسماك في ديالى نرصد قلة كبيرة في الانتاج بسبب شحة المياه".

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