بالوثيقة .. الكاظمي يوافق على ترقية مراتب في وزارة الدفاع رتبة واحدة

2021/06/01 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مكتب رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن موافقة القائد العام للقوات المسلحة على ترقية مراتب وزارة الدفاع الجرحى رتبة واحدة تثمينا لجهودهم وتضحياتهم.

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها انه "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وافق على ترقية المراتب الجرحى في وزارة الدفاع رتبة واحدة".

واضافت الوثيقة ان "التكريم جاء تثمينا لتضحياتهم واكراما لمواقفهم".

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