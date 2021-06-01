2021/06/01 | 16:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب ظاهر بكر عضو مجلس قضاء داقوق السابق، الحكومة العراقية بالألتفات اليهم وتقديم الخدمات لهم لأن قضائهم يفتقر الى أبسط مقومات الحياة الا وهي الخدمات بكافة جوانبها.

وقال بكر لـPUKmedia، ان قضاء داقوق وأطرافه أهملت من قبل الحكومة المركزية وأدارة محافظة كركوك وبسبب هذا الأهمال حرمنا من الخدمات التي شكلت عبئا ثقيلا علينا.

وأضاف نطالب الحكومة المحلية في المحافظة بالتركيز على تنفيذ المشاريع الخدمية وترك الامور السياسية لخدمة ابناء محافظاتها وبالأخص قضاء داقوق ونطمح في أنجاز أكبر عدد من المشاريع في منطقتنا .

وفي سياق ذلك قال سواره طاهر أحد ساكني القضاء لـ PUKmedia، أن هناك أهمالاً واضحا وغير مسبوق من قبل الحكومة المركزية تجاه قضاء داقوق، مشيرا الى انه لا توجد خدمات ولا مشاريع تثلج صدورنا، مطالبا، بالعمل على تنفيذ المشاريع الخدمية لكي نحس بأننا مواطنون لهذا البلد وهناك حكومة تقوم بتلبية ندائنا وطلباتنا.

PUKmedia - عمر اواره

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داقوق تعاني من قلة الخدمات ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داقوق تعاني من قلة الخدمات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).