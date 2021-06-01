تسجيل 4170 إصابة جديدة بكورونا في العراق

2021/06/01 | 16:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الثلاثاء تسجيل 4170 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في عموم العراق ليصل إجمالي العدد إلى 1205522.

وقالت الوزارة في بيان للموقف الوبائي اليومي، إن 4343 مريضا تماثلوا للشفاء التام ليرتفع مجموع حالات التعافي إلى 1120799.

وتوفي 30 مصابا بالجائحة خلال 24 ساعة الماضية ليكون عدد حالات الوفيات الكلي 16405.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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