2021/06/01 | 16:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم

الثلاثاء، عن تسجيل 1251 إصابة جديدة

بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزراة إن 1026 شخصا تعافوا خلال

اليوم الماضي، فيما بلغ عدد الحالات

النشطة 9871 حالة

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