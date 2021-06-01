فرانس برس: وفاتان بمرض الفطر الأسود وأربع إصابات أخرى جميعهم في الناصرية

2021/06/01 | 16:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل العراق أول وفاتين بمرض الفطر الأسود، الذي انتشر في الأسابيع الماضية بشكل كبير في الهند، وفقا لما أفاد به المتحدّث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي التفاصيل، قال مصدر طبي لفرانس برس إن دائرة صحة ذي قار سجلت حالة وفاة واحدة لمصاب بمرض الفطر الأسود يبلغ من العمر واحد وخمسين عاما في مستشفى الحسين التعليمي في حين سجلت قبل نحو شهر وفاة لمصاب بذات المرض، ذاكرا أن الحالتين كانتا مصابتين بفيروس كورونا.

وأوضح المصدر الطبي أن المحافظة سجلت أربع إصابات أخرى بهذا الداء ويخضع المصابون للعلاج في إحدى مستشفيات.

ويشار إلى أن وزارة الصحة نفت قبل أيام دخول مرض الفطر الأسود إلى العراق، في حين اشارت مصادر طبية في بغداد والناصرية أن الداء دخل البلاد قبل نحو شهر.

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