الكاظمي: مصممون على المضي بالإصلاح الاقتصادي وفق رؤى وحلول ناجعة

2021/06/01 | 16:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، تصميم العراق على المضي في طريق الإصلاح الاقتصادي،

مبيناً أن “الحكومة تضع نصب أعينها مصالح العراق أولاً واحتياجات الشعب العراقي، بالإضافة الى الاستفادة من المشورة التي تقدمها المؤسسات المالية الرصينة مثل البنك الدولي.

وذكر بيان رسمي أن “الكاظمي استقبل نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد فريد بلحاج والوفد المرافق له”، لافتاً الى أنه ” جرى خلال اللقاء مناقشة مشاريع البنك الدولي المتلكئة في العراق والاتفاق على السبل الكفيلة لإعادة تفعيلها”.

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