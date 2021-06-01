2021/06/01 | 16:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أقدم مسن مصري، الثلاثاء، على قتل زوجته ذبحا بالسكين؛ بسبب ”كثرة كلامها“، وذلك في محافظة قنا بصعيد البلاد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وتلقت شرطة قنا بلاغا بالعثور على مسنة تبلغ 65 عاما، جثة هامدة داخل منزلها في قرية ”أولاد عمرو“ مذبوحة وغارقة في دمائها.

وكشفت التحقيقات أن الزوج البالغ 70 عاما، ارتكب جريمته إثر مروره بحالة نفسية سيئة لكثرة كلام زوجته.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة، قائلا: ”بتتكلم كتير وجابتلي اكتئاب“، بحسب ما ذكر موقع ”مصراوي“ المحلي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مُسن مصري ينحر زوجته بالسكين بسبب ’كثرة كلامها’!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مُسن مصري ينحر زوجته بالسكين بسبب ’كثرة كلامها’!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).